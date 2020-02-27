لقبان ليبيان في بطولة الأخوة بتونس

في إطار الود والتآخي بين الشعبين الليبي والتونسي وسعيا لكسب الخبرة وكشف المواهب الصاعدة، نظمت مدينة جرجيس التونسية النسخة الثالثة من بطولة (الأخوة والصداقة) المغاربية للعبة كرة القدم للناشئين، احتضنها المركب الرياضي بحسي الجربي.

وشاركت في البطولة 10 فرق، 7 منها ليبية و3 من تونس تضم 190 رياضيا في الفئات الثلاثة، الأشبال والناشئين والبراعم، تنافسوا في لقاءات البطولة على مدار 3 أيام في أجواء اتسمت بالندية والروح الرياضية ومفعمة بالفرح والمودة.

وبعد انتهاء التصفيات والمبارايات في منافسة شديدة، توج بلقب فئة الأشبال نادي مواهب رقدالين من ليبيا، أما في فئة الناشئين فقد حصد اللقب الساحل الغربي أيضا من ليبيا، فيما نال “مواهب الشماخ” من تونس لقب فئة البراعم.

ولم يخرج نادي جوهرة غدامس خالي الوفاض فقد تحصل على كأس اللعب النظيف الذي تميزت به البطولة بشكل عام، وكانت فرصة جيدة للنوادي من أجل الاحتكاك وكسب الخبرة الرياضية.

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