اختتام سباق العدو الريفي في وادي عتبة

نظم الاتحاد الفرعي لألعاب القوى في المنطقة الجنوبية، وتحديداً في وادي عتبة، سباقا للعدو الريفي، بمشاركة عشرات الرياضيين يمثلون عدة أندية على مستوى الجنوب.

وانطلق سباق العدو الريفي بمشاركة رياضيين من جميع الفئات يمثلون 5 أندية من الجنوب وهي: نادي الريف بمنطقة ادليم، ونادي النهضة بمدينة سبها الجديد ونادي القدس بمنطقة الزيغن في وادي البوانيس، ونادي الوداد بمنطقة جيزاو، ونادي تساوة الرياضي المستضيف.

وكان الاتحاد الفرعي لألعاب القوى عن المنطقة الجنوبية المشرف على هذه التظاهرة الرياضية، التي شارك فيها 120 متسابقا، من أعمار مختلفة، حيث بلغت المسافات لفئة الكبار 8 كيلومترات، ولفئة الأواسط 5 كيلومترات، ولفئة الناشئين 4 كيلومترات، وفئة الأشبال كيلومترين.

وفي ختام السباق، تم تسليم القلائد للمتحصلين على التراتيب الأولى وهم أحمد محمد من نادي الريف في فئة البراعم، وأحمد عبدالسلام من نادي تساوة في فئة الناشئين، وهيثم محمد من نادي تساوة في فئة الأواسط، وبشير أبوبكر أيضا من نادي تساوة في فئة الكبار.

وتهدف هذه المسابقة للتشجيع على ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية بين المشاركين ليحصل الفائزون منهم على جوائز رمزية تحفزهم على المشاركة في المرات القادمة.

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