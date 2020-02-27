منتخبنا يغادر كأس العرب بالخسارة أمام المغرب

ودّع منتخبنا الوطني تحت سن 20 عاما بطولة كأس العرب من الدور ربع نهائي، إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها للمغاربة بعشرة تسديدات ناجحة، بينما سجل منتخبنا 9 وأهدر واحدة.

وكان منتخبنا بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة كثان عن المجموعة الرابعة بعد أن جمع ست نقاط من فوزين وخسارة، بينما تأهل المغرب كأول عن المجموعة الثانية.

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