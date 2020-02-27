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منتخبنا يغادر كأس العرب بالخسارة أمام المغرب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودّع منتخبنا الوطني تحت سن 20 عاما بطولة كأس العرب من الدور ربع نهائي، إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز في نادي الرياض.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي لجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها للمغاربة بعشرة تسديدات ناجحة، بينما سجل منتخبنا 9 وأهدر واحدة.

وكان منتخبنا بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة كثان عن المجموعة الرابعة بعد أن جمع ست نقاط من فوزين وخسارة، بينما تأهل المغرب كأول عن المجموعة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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