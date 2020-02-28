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أبطال أفريقيا: الأهلي من أجل الانتقام، والوداد لتأكيد الأحقية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

في مباراة سيكون عنوانها العريض الثأر ورد اعتبار نادي القرن سيواجه الأهلي المصري ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بكل شراسة لحساب ذهاب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون ستاد السلام في القاهرة مسرحا للصراع الإفريقي، ومازال الأهلي لم ينسى الخروج المذل في ربع نهائي النسخة الماضية أمام صن داونز والذي دك شباك عملاق إفريقيا بخماسية نظيفة في الذهاب، كانت كفيلة بمنحه ورقة العبور لنصف النهائي، لكن أوضاع الأهلي القاهري اختلفت الآن بوجود مدربه السويسري فايلر الذي عرف كيف يعود بالكتيبة الأهلاوية إلى الواجهة من جديد ما سيجعل مواجهة الأهلي وصن داونز قمة حقيقة في الدور الربع النهائي.

أما في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء فسيكون النجم الساحلي في مهمة صعبة أمام وصيف النسخة الماضية الوداد المغربي والذي يريد ان يثبت للجميع انه يستحق التتويج باللقب القاري من جديد، وستكون البداية بتجاوز النجم الذي أقصاه من البطولة العربية الموسم الماضي.

ولن يكون أبناء سوسة صيدا سهلا للمغاربة، ورغم أن النجم ليس في أفضل حالاته فكذلك هو الوداد ولكن في الأدوار المتقدمة من

دوري الأبطال دائما ما تختلف المعطيات لذلك من الصعب جدا التكهن بنتيجة المباريات وعادة سيكون الحسم في الإياب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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