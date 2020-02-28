اخبار الرياضة

كرة القدم النسائية في ليبيا تعود إلى الواجهة

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعود الكرة النسائية في ليبيا للواجهة من جديد بعد أن أعلنت لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد العام أنها تعتزم المشاركة في بطولة شمال أفريقيا في مصر وستجري عملية اختيار لاعبات المنتخب الوطني وأشارت إلى أن عام 2020 سيكون عام عودة وبناء.

وتحت عنوان “ادعموها” نشرت الصفحة الرسمية للكرة النسائية في ليبيا أنه لا بد من تكاثف الجهود ليتم تطوير وتنمية اللعبة ويظل لإعداد وصقل الكوادر واختيار الفتيات لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الدولية المقبلة خاصة وسط الظروف التي تمر بها البلاد.

وطلبت لجنة كرة القدم النسائية جميع المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة الليبية إلى ضرورة دعم المنتخب النسوي لكرة القدم خاصة أن ليبيا تملك العديد من المواهب في هذه الرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك