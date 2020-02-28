كرة القدم النسائية في ليبيا تعود إلى الواجهة

تعود الكرة النسائية في ليبيا للواجهة من جديد بعد أن أعلنت لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد العام أنها تعتزم المشاركة في بطولة شمال أفريقيا في مصر وستجري عملية اختيار لاعبات المنتخب الوطني وأشارت إلى أن عام 2020 سيكون عام عودة وبناء.

وتحت عنوان “ادعموها” نشرت الصفحة الرسمية للكرة النسائية في ليبيا أنه لا بد من تكاثف الجهود ليتم تطوير وتنمية اللعبة ويظل لإعداد وصقل الكوادر واختيار الفتيات لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الدولية المقبلة خاصة وسط الظروف التي تمر بها البلاد.

وطلبت لجنة كرة القدم النسائية جميع المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة الليبية إلى ضرورة دعم المنتخب النسوي لكرة القدم خاصة أن ليبيا تملك العديد من المواهب في هذه الرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية