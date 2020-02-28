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سر لقاء “غوارديولا” و”سيتين” في مدريد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت تقارير صحفية إسبانية إن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قد التقى بمدرب برشلونة كيكي سيتين عقب مباراة السيتزن والريال في مدريد.

لقاء بيب وكيكي لم يكن صدفة ولكن جاء بناء على طلب ممثلي سيتين الذين اتصلوا بغوارديولا وأخبروه بأن مدرب البلوغرانا سيكون حاضرا للمباراة في ملعب السنتياغو برنابيو وأنه يريد مقابلته عقب اللقاء حيث أعطاهم غوارديولا اسم الفندق الذي يقطن فيه رفقة الفريق والذي حجز فيه سيتين أيضا.

وعقب المباراة اجتمع المدربان في أحد مطاعم الفندق ودار بينهما حديث لم يفصحا عنه مطلقا ولكن بكل تأكيد يخص برشلونة خاصة أن غوارديولا يعرف الفريق جيدا منذ أن كان لاعبا وصولا لتدريبه وحصده معه كل الألقاب الممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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