أولمبياكوس يطيح بـ”أرسنال” خارج اليوروباليغ

تقرير 218

احتضن ملعب الإمارات في لندن إياب دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي، فأرسنال استقبل أولمبياكوس بعدما عاد بفوز من اليونان بهدف دون مقابل .

وشهدت بداية المباراة استخواذا لأصحاب الأرض مع سيطرة كاملة، وأول فرص المباراة كانت من ضربة حرة للإيفواري بيبي إلا أنها مرت فوق عارضة الضيوف.

وشن أحفاد الإغريق أول حملاتهم على مرمى المدفعجية في الدقيقة السادسة والثلاثين إلا أن كامارا المنطلق بسرعته سدد دون تركيز أمام مرمى الحارس لينو .

ووصل أرسنال إلى شباك أولمبياكوس في الدقيقة الثامنة والثلاثين عن طريق لاكازيت الذي أهدى الفريق اللندني الفوز ذهابا، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل على الظهير ساكا .

وفي الشوط الثاني اندفع الضيوف نحو مرمى أرسنال وتمكن من افتتاح الأهداف برأسية سيسيه من ركنية الفرنسي فالبوينا معلنا عودة المباراة لنقطة الانطلاق، وبعدها ارتفعت معنويات أولمبياكوس بعد تسديدة تسيميكاس التي وجدت تألقا من حامي عرين الغانرز .

وتحول الضغط إلى حارس أولمبياكوس بعد العديد من الهجمات من جانب أرسنال بغية التسجيل وضمان التأهل ومع وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية أخذ الغابوني بيير أوباميانغ على عاتقه تسجيل التعادل بطريقة رائعة أمام فرحة كبيرة من جمهور ملعب الإمارات.

ولم تدم فرحة اللندنيين سوى دقائق معدودة بعدما قتل يوسف العربي كل أحلام لاعبي المدرب أرتيتا بعد تسجيله هدف الفوز في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، لينهي أولمبياكوس مغامرة أرسنال في الدوري الأوروبي والتي لم تستمر لوقت طويل ويتعرض للخسارة الأولى في 2020.

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