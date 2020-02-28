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الشياطين الحمر يتأهلون لثمن نهائي اليوروباليغ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل مانشستر يونايتد طريقه بثبات إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الكبير على ضيفه كلوب بروج بخمسة أهداف دون رد على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الاثنين والثلاثين.

وافتتح البرتغالي برونو فيرنانديز أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة والعشرين، ليعزز النيجيري أوديون إيجالو تقدم المانيو بالهدف الثاني قبل أن يضيف سكوت ماكتوميناي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين.

وأنهى البرازيلي فريد المباراة بتسجيله الهدف الرابع والخامس في آخر دقائق المباراة، ليضمن الشياطين الحمر التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لمثله في بلجيكا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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