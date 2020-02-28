الشياطين الحمر يتأهلون لثمن نهائي اليوروباليغ

واصل مانشستر يونايتد طريقه بثبات إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الكبير على ضيفه كلوب بروج بخمسة أهداف دون رد على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الاثنين والثلاثين.

وافتتح البرتغالي برونو فيرنانديز أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة والعشرين، ليعزز النيجيري أوديون إيجالو تقدم المانيو بالهدف الثاني قبل أن يضيف سكوت ماكتوميناي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين.

وأنهى البرازيلي فريد المباراة بتسجيله الهدف الرابع والخامس في آخر دقائق المباراة، ليضمن الشياطين الحمر التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لمثله في بلجيكا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية