اليوروباليغ يودع “أندية البرتغال”

تقرير 218

أطاح باير ليفركوزن الألماني ببورتو البرتغالي من البطولة بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب دراغاو.

وافتتح لوكاس ألاريو أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ليعزز كريم ديميرباي تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليقلص المالي موسى ماريغا الفارق لبورتو في الدقيقة الخامسة والستين.

وبهذه النتيجة ضمن ليفركوزن التواجد في دور الستة عشر بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين بعد فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف في ألمانيا.

وفي مباراة مثيرة، تأهل شاختار دونتسيك إلى دور الستة عشر بعد تعادله أمام مضيفه بنفيكا بثلاثة أهداف لمثلها على ملعب النور في العاصمة لشبونة.

وسجل لأصحاب الأرض كل من لويس ميغيل بيتزي وروبن دياس ورافا سيلفا فيما سجل أهداف الفريق الأوكراني روبن دياس لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه، وتاراس ستيبانينكو والبرازيلي ألان باتريك.

وضمن شاختار الأوكراني وصوله إلى ثمن النهائي بعدما حسم مباراة الذهاب بهدفين لهدف في أوكرانيا ليضمن التأهل في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لأربعة.

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