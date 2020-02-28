دجوكوفيتش يضمن صدارة التصنيف لشهر جديد

بلغ المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش نصف نهائي بطولة دبي المفتوحة بفوزه على الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون مقابل.

المباراة سيطر عليها دجوكوفيتش بشكل كامل حيث حسم المجموعتين بستة أشواط مقابل شوطين ليحقق فوزه السادس عشر على التوالي في 2020 حيث لم يعرف الخسارة حتى الآن.

ويطمح دجوكوفيتش لتكرار إنجازه بالتتويج في دبي للمرة الخامسة بعد الأعوام من 2009 إلى 2013 عدا 2012.

وبعد هذا التأهل ضمن دجوكوفيتش استمراره في صدارة التصنيف العالمي لشهر جديد بعد زيادة عدد نقاطه أمام رافائيل نادال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية