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الاتحاد الفرعي طبرق يعتمد نتائج دوري الأواسط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب لدوري الأواسط موسم 2019-2020.

وقد جاءت النتائج على النحو التالي، حيث فاز حطين على الهلال بهدفين لواحد، كما فاز المولودية بخمسة أهداف لاثنين، وبخمسة أهداف لواحد انتصر المختار على المحلة، فيما هزم الصقور فريق بدر بثنائية نظيفة، أما مباراة الأندلس والروابي فقد سجلت أعلى معدل تهديفي وانتهت بفوز الأندلس بسبعة أهداف لهدفين.

كما قررت اللجنة اعتماد بطاقات الإنذار للاعبين وعددها 17 بطاقة، بالإضافة لاعتماد العقوبات الواقعة على اللاعبين المعاقبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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