اختتام معسكر منتخب الكرة الحديدية ببطولة تنشيطية

أقيمت في اليومين الماضيين داخل صالة المنتخبات في طرابلس بطولة تنشيطية للكرة الحديدية تخصص الرافا بمشاركة تسعة لاعبين من الرياضيين تحت ثماني عشرة سنة قسموا على مجموعتين.

وجاءت البطولة في ختام تدريبات المعسكر التحضيري للاعبي منتخبات الكرة الحديدية بمختلف التخصصات التي احتضنتها أيضا صالة المنتخبات في طرابلس على مدار خمسة أيام متتالة تحت إشراف المدرب الوطني راشد سويسي.

وقد أقيمت البطولة بحضور كل من فتحي المجدوب رئيس لجنة التحكيم العليا والحكمين مصعب بن ضو ومحمد نصية والإداري في اتحاد اللعبة عبداللطيف يونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية