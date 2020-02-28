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اختتام معسكر منتخب الكرة الحديدية ببطولة تنشيطية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في اليومين الماضيين داخل صالة المنتخبات في طرابلس بطولة تنشيطية للكرة الحديدية تخصص الرافا بمشاركة تسعة لاعبين من الرياضيين تحت ثماني عشرة سنة قسموا على مجموعتين.

وجاءت البطولة في ختام تدريبات المعسكر التحضيري للاعبي منتخبات الكرة الحديدية بمختلف التخصصات التي احتضنتها أيضا صالة المنتخبات في طرابلس على مدار خمسة أيام متتالة تحت إشراف المدرب الوطني راشد سويسي.

وقد أقيمت البطولة بحضور كل من فتحي المجدوب رئيس لجنة التحكيم العليا والحكمين مصعب بن ضو ومحمد نصية والإداري في اتحاد اللعبة عبداللطيف يونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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