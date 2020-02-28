بالأرقام.. ليفربول يحقق عائدات مالية قياسية

أعلن موقع “ليفربول إيكو” تحقيق ليفربول الإنجليزي إيرادات قياسية عن الموسم الماضي والذي توج به الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 14 عاما.

ووفقا لما نشره الموقع المقرب من متصدر البريمرليغ فإن النادي حقق أرباحا قياسية غير مسبوقة تجاوزت حاجز الـ500 مليون باوند في 2019، بعد مجيئة وصيفا الموسم الماضي بالدوري الإنكليزي الممتاز إضافة إلى التتويج الأوروبي الكبير بعد غياب ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وأشار الموقع أن ليفربول استطاع بعد كل هذه النتائج الكبيرة والألقاب تحقيق أرباح كبرى وصلت إلى 533 مليون باوند في عام واحد.

وذكر الموقع أن أرباح الريدز قفزت إلى 80 مليون باوند مقارنة بالعام السابق بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، كما ارتفعت 42 مليون باوند بعد المجيء وصيفا للدوري خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، كما وصلت عائدات المباريات إلى 84 مليون باوند مقارنة بـ3.5 مليون باوند في 2018، في حين وصلت عوائد النقل التلفزيوني إلى رقم كبير 261 مليون باوند بعدما كان في العام الماضي 41 مليونا، فيما جنى النادي الأحمر أرباحا قياسية في الجانب الدعائي تجاوز 188 مليون باوند فيما كان العام الماضي 34 مليون ليجني ليفربول أكبر العوائد في موسم استثنائي.

ومن المتوقع أن يحقق ليفربول هذا العام أرقاما كبيرة خصوصا وهو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب البريمرليغ بعد غياب 30 عاما، كما لايزال يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

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