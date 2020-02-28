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النصر يواصل استعداداته لمواجهة حسنية أكادير

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مازال الفريق الأول بنادي النصر يجري تدريباته في القاهرة استعدادا لمواجهة حسنية أكادير في مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، فيوم واحد فقط يفصل الفريق الليبي عن مواجهته للفريق المغربي على ملعب بيتروسبورت في القاهرة.

ممثل ليبيا الوحيد في البطولة كان قد تعرض لمشاكل مالية عصفت به وتسببت في توقف لاعبيه عن التدريبات لكنه عاد ووقف في وجه الصعاب وتواجد في القاهرة منذ أيام وأقام معسكرا إعداديا قصيرا، وكأي معسكر لأي فريق آخر في العالم قد تنتج عنه نتائج سلبية، ليس بالخسارة في المباريات الودية أو التعادل فيها كما انتهت نتيجة النصر مع فريق جولدي بهدف لمثله، إنما بخسارة لاعبين ومهمين في الفريق بسبب الإصابات على غرار ربيع اللافي الذي تسببت إصابته في العضلة الضامة عن استبعاده لمدة أسبوعين ما يعني غيابه عن مباراتي الذهاب والإياب رفقة زميله حامد الثلبة المصاب في غضروف الركبة، وهي غيابات مؤثرة في الفريق بلا شك.
من جهة أخرى لم يكن حال حسنية أكادير الذي وصلت بعثته إلى القاهرة يوم الخميس وكان في استقبالها مدير الكرة في نادي النصر، أفضل من النصر بكثير فهو لايقدم المردود الجيد في البطولة المغربية الاحترافية الأولى وتواجده في المركز الرابع عشر من بين ستة عشر خير دليل على ذلك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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