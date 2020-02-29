فرانكفورت آخر المتأهلين لثمن نهائي اليوروباليغ

حسم آينتراخت فرانكفورت آخر بطاقات ثمن النهائي بعدما تعادل بهدفين لمثلهما أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ في مباراة الإياب على ملعب ريد بول أرينا في آخر مباريات دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي .

تقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة العاشرة عن طريق أندرياس أولمر وعدل فرانكفورت النتيجة بواسطة البرتغالي أندريه سيلفا إلا أن جيروم أونغان أضاف الهدف الثاني لسالزبورغ قبل أن يعود سيلفا ويعدل النتيجة قبل النهاية بسبع دقائق، ليتأهل الفريق الألماني بفوزه بمجموع المباراتين بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان اليويفا قد أجل المباراة إلى يوم إضافي بسبب مخاوف من عاصفة قوية ستضرب النمسا بحسب توقعات الأرصاد الجوية الأوروبية.

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