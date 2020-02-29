فضية ليبية في البطولة الأفريقية للمبارزة

تمكن منتخبنا الوطني للمبارزة تحت 20 سنة من حصد الترتيب الثاني والقلادة الفضية على مستوى أفريقيا في البطولة التي أقيمت في غانا واختتمت مساء الجمعة.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي البطولة بعد أن فاز على منتخب غانا المستضيف بنتيجة خمس وأربعين مقابل إحدى وعشرين في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن ثم فقد منتخبنا المباراة النهائية أمام نظيره المصري بنتيجة خمس وأربعين مقابل سبع وثلاثين بعد أن قدم مبارزو ليبيا الأربعة أداء مميزا، وهم محمد الجبالي وبو بكر القاضي وأحمد السحيري وعبد السلام بو جطيلة بإشراف المدرب الوطني سراج الدين التاجوري.

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