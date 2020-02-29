اخبار الرياضة

فضية ليبية في البطولة الأفريقية للمبارزة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن منتخبنا الوطني للمبارزة تحت 20 سنة من حصد الترتيب الثاني والقلادة الفضية على مستوى أفريقيا في البطولة التي أقيمت في غانا واختتمت مساء الجمعة.

وتأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي البطولة بعد أن فاز على منتخب غانا المستضيف بنتيجة خمس وأربعين مقابل إحدى وعشرين في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن ثم فقد منتخبنا المباراة النهائية أمام نظيره المصري بنتيجة خمس وأربعين مقابل سبع وثلاثين بعد أن قدم مبارزو ليبيا الأربعة أداء مميزا، وهم محمد الجبالي وبو بكر القاضي وأحمد السحيري وعبد السلام بو جطيلة بإشراف المدرب الوطني سراج الدين التاجوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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