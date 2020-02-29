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المنتخب الليبي للدراجات يصل تونس متجها إلى موريتانيا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للدراجات يوم الجمعة إلى مدينة نابل التونسية حيث ستتجه غدا الأحد إلى موريتانيا من أجل المشاركة في الطواف الدولي الذي سينطلق في الثاني من مارس ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

وتتكون بعثة منتخبنا من ستة دراجين هم مالك الشيباني وأنس اليتيم ومحمد الشبلي وحاتم مقنني وطارق بادي وأحمد عقارب بقيادة المدرب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب، بالإضافة إلى أحمد السايح ميكانيكي الفريق ومجدي المبروك من مكتب الإعلام.

وكان المنتخب الليبي قد حقق في طواف موريتانيا الدولي العام الماضي ذهبية من خلال الدراج علاء القزيري وفضية من خلال الدراج محمد الشبلي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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