المنتخب الليبي للدراجات يصل تونس متجها إلى موريتانيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني للدراجات يوم الجمعة إلى مدينة نابل التونسية حيث ستتجه غدا الأحد إلى موريتانيا من أجل المشاركة في الطواف الدولي الذي سينطلق في الثاني من مارس ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

وتتكون بعثة منتخبنا من ستة دراجين هم مالك الشيباني وأنس اليتيم ومحمد الشبلي وحاتم مقنني وطارق بادي وأحمد عقارب بقيادة المدرب محمد التومي ومساعده فتحي الطيب، بالإضافة إلى أحمد السايح ميكانيكي الفريق ومجدي المبروك من مكتب الإعلام.

وكان المنتخب الليبي قد حقق في طواف موريتانيا الدولي العام الماضي ذهبية من خلال الدراج علاء القزيري وفضية من خلال الدراج محمد الشبلي.

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