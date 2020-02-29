اختتام دورة إعداد تقارير مراقبي المباريات في طبرق

تجمع داخل مقر المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية في طبرق 9 أشخاص معظمهم من مراقبي المباريات لحضور دورة تنشيطية في مهارات كتابة التقارير الفنية لمباريات كرة القدم.

وتعتبر كتابة تقارير تقييم أداء الأفراد أثناء المباريات بخط واضح وعبارات مناسبة، خطوة مهمة جدا، فمن خلال هذه التقارير يتم عرض الحقائق وتقييم عدة أمور كاللياقة البدنية للحكم وسيطرته على المباراة وأخذ القرارات السليمة وعلاقة الحكم باللاعبين وقد يترتب على كل ذلك أحكام وطعون.

واختتمت الدورة التي استمرت لـ5 أيام بإشراف الاتحاد الفرعي لكرة القدم، بنقاش مفتوح حول لائحة الاتحاد العام لكرة القدم المتعلقة بتنظيم المسابقات والتي احتوت على بعض التعديلات الجديدة.

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