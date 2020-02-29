الزمالك يحسم مواجهة الذهاب أمام الترجي في أبطال أفريقيا

حسم الزمالك مواجهة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بفوزه على حامل لقب النسختين الماضيتين الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من ثلاثين ألف متفرج.

وتقدم الترجي منذ الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق عبد الرؤوف غيث مستغلا تمريرة حمدو الهوني، وبعدها بثلاث دقائق عدل محمد أوناجم النتيجة للزمالك من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس معز بن شريفية، ليضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين.

وأنهى محمود علاء المباراة بالهدف الثالث من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع ليضع الزمالك قدما في نصف نهائي المسابقة قبل مواجهة الترجي إيابا على ملعب رادس الأسبوع القادم.

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