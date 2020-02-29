“فيروس كورونا” يؤجل ديربي إيطاليا حتى مايو

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل العديد من المباريات التي كان مقرراً أن تقام بدون جمهور الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة والعشرين من السريا آ بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن الإيطالية.

وذكر الاتحاد بأن مباراة ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلانو ستكون على رأس المباريات التي تم تأجيلها بعدما أعلن عن إقامتها بدون حضور الجمهور على ملعب أليانز ستاديوم الأيام الماضية.

كما تم تأجيل مباريات أودينيزي أمام فيورنتينا، وميلان وجنوى إضافة إلى مباراتي بارما وسبال وساسولو ضد بريشيا، وستتم إقامة المباريات في موعدها الجديد 13 مايو المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من الأقاليم الإيطالية .

وكان إنتر ميلانو قد خاض آخر مبارياته بالدوري الأوروبي أمام ضيفه لودوغوريتس البلغاري بدون جمهور في إياب دور الـ32 بعد انتشار فيروس كورونا.

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