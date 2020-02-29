الاستعدادات على “قدم وساق” لإقامة رالي الأوصاف الأثرية

في إطار الاستعدادات لإقامة النسخة الأولى من رالي الأوصاف الأثرية بضواحي تيجي في باطن الجبل وصلت إلى عين المكان لجنة مختصة للمعاينة المكانية ولتحديد مسار المشاركين والمتسابقين وللوقوف على أهم وآخر الترتيبات اللازمة قبل بدء فعاليات الرالي

وبعد وصول اللجنة المختصة ولقائها اللجنة التحضيرية اتجه الأعضاء إلى عمق الصحراء في مهمة قياس المسافة المقررة للرالي والتي حددت بقرابة الأربعين كيلومترا، ومن مهام اللجنة أيضا تحديد نقطة البداية والنهاية، مرورا بنقاط المراقبة الأربعة.

ولا يزال العمل مستمرا في وضع اللمسات الأخيرة لاستراحة الرالي السياحية والتي يبنيها متطوعون من مناطق باطن الجبل، ومن أجل إتمام هذه النسخة بنجاح تم التنسيق مع مديرية أمن باطن الجبل والكتيبة 53 مشاة ومكتب الهجرة غير الشرعية لتوليهم مهام الحالة الأمنية والحفاظ على سير الرالي بنظام تام.

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