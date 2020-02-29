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الاستعدادات على “قدم وساق” لإقامة رالي الأوصاف الأثرية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الاستعدادات لإقامة النسخة الأولى من رالي الأوصاف الأثرية بضواحي تيجي في باطن الجبل وصلت إلى عين المكان لجنة مختصة للمعاينة المكانية ولتحديد مسار المشاركين والمتسابقين وللوقوف على أهم وآخر الترتيبات اللازمة قبل بدء فعاليات الرالي

وبعد وصول اللجنة المختصة ولقائها اللجنة التحضيرية اتجه الأعضاء إلى عمق الصحراء في مهمة قياس المسافة المقررة للرالي والتي حددت بقرابة الأربعين كيلومترا، ومن مهام اللجنة أيضا تحديد نقطة البداية والنهاية، مرورا بنقاط المراقبة الأربعة.

ولا يزال العمل مستمرا في وضع اللمسات الأخيرة لاستراحة الرالي السياحية والتي يبنيها متطوعون من مناطق باطن الجبل، ومن أجل إتمام هذه النسخة بنجاح تم التنسيق مع مديرية أمن باطن الجبل والكتيبة 53 مشاة ومكتب الهجرة غير الشرعية لتوليهم مهام الحالة الأمنية والحفاظ على سير الرالي بنظام تام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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