ملياري يورو تزيد إثارة “كلاسيكو البرنابيو”

تقرير 218

يعتبر كلاسيكو الكرة الإسبانية بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة الأكبر على مستوى القوة الشرائية والقيمة التسويقية في العالم إضافة إلى سعي العديد من النجوم الأبرز في كرة القدم للعب أهم مواجهة في الكرة الإسبانية في ظل تواجد أكبر عدد من الصحفيين في كل أنحاء العالم وجمهور غفير يصل إلى أكثر من 80 ألف متفرج داخل ملعب سانتياغو برنابيو .

وتصل القيمة السوقية للاعبي الفريقين لأكثر من 2 مليار يورو مقسمين على قرابة 48 لاعباً بينهما حيث تبلغ قيمة لاعبي الميرينغي في الموسم الحالي 1.08 مليار يورو وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” المختص بالتفاصيل الاقتصادية في كرة القدم .

ويعد البلجيكي إيدين هازارد الغائب عن الكلاسيكو صاحب القيمة الأكبر بقرابة 120 مليون يورو ويليه الفرنسي رافائيل فاران بـ80 مليون يورو فيما يأتي البرازيلي كاسيميرو ثالثاً بـ70 مليون يورو فيما يأتي الحارس تيبو كورتوا بمبلغ يصل إلى 55 مليون يورو، وتبلغ قيمة المهاجم كريم بنزيما السوقية 40 مليون يورو في الوقت الراهن.

وتصل قيمة لاعبي الفريق الكاتالوني في الموسم الحالي 1.07 مليار يورو مقسمة على 22 لاعباً حيث يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر قيمة في البلوغرانا بـ140 مليون يورو ويأتي خلفه الفرنسي أنطوان غريزمان بـ120 مليون يورو المنضم هذا الموسم من أتلتيكو مدريد فيما تبلغ قيمة الهولندي فرينكي دي يونغ 90 مليون يورو في المرتبة الثالثة، في حين يحل الدنماركي مارتين برايثوايت المنتقل قبل أيام من ليغانيس بعد تعرض لويس سواريز وعثمان ديمبيلي لإصابة خطيرة في المركز الأخير من قيمة لاعبي البارسا بـ10 مليون يورو.

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