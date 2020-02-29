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لاتسيو يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا بفوزه على بولونيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغل لاتسيو الفرصة وصعد لصدارة الدوري الإيطالي إثر فوزه اليوم على نظيره بولونيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي لعبت بينهما على ملعب الأولمبيكو لحساب نفس الجولة ألا وهي السادسة والعشرين.

وتمكن نسور العاصمة من ضمان النقاط الثلاث في غضون ثلاثة دقائق فقط حيث افتتح لاعب الوسط الإسباني لويس البيرتو التسجيل في الدقيقة الثامنة عشر، فيما اختتمها الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة الواحدة والعشرين من الشوط الأول.

وبهذا الفوز ارتقى لاتسيو إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد اثنتين وستين نقطة أمام يوفنتوس المنقوص من مباراة بنقطتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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