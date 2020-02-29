مشاركة ليبية في ملتقى الثالث للنادي الدولي للصحفيين الرياضيين بتونس

تونس 29 فبراير 2020 (وال)- انطلقت بمدينة الحمامات بتونس، فعّاليات الملتقى الثالث للنادي الدولي للصحفيين الرياضيين بمشاركة صحفيين من مختلف البلدان العربية من بينها ليبيا.

هذا وقد حضر الملتقى رئيس النادي الدولي للصحفيين الرياضيين الأستاذ محمد القاسم، ونائبه الأستاذ عدنان بن مراد، ونائبه عن قارة أفريقيا الإعلامي أحمد شوبير، والأمين العام الأستاذ حسين عليان، والمسؤول المالي الأستاذ صالح الراشد.

وقد ألقيت خلال فعاليات الملتقى الثالث للنادي الدولي للصحفيين الرياضيين، محاضرات بينها : “التكوين الأكاديمي للإعلام الرياضي”، للمحاضرة مديرة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس الدكتور حميدة البور، ومحاضرة حول الإعلام الرياضي والتقنيات الحديثة “صحافة الموبايل”، للأستاذ عدنان الشوافي، ومحاضرة حول ألعاب طوكيو 2020 وطبيعة التغطية الإعلامية، للأستاذ توفيق العبيدي. (وال- تونس) ر ع/ ر ت

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