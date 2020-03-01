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النصر يواجه حسنية أغادير مفتقداً لـ3 لاعبين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه النصر مساء اليوم نظيره حسنية أغادير على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيفتقد ممثل ليبيا الوحيد في الكونفدرالية خدمات الثنائي ربيع اللافي وحامد الثلبة للإصابة إضافة إلى غياب نجم الفريق خالد مجدي بسبب الإيقاف المسلط عليه من الاتحاد الدولي لتناوله مواد منشطة قبل مباراة النصر وبيدافيست في دور المجموعات.

وستكون مواجهة الذهاب حاسمة لفريق النصر الذي سيحاول من خلال رفاق معتز المهدي تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة موقعة الإياب في أغادير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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