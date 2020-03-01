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“طقطق” في مهمة صعبة أمام نهضة بركان

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض لاعبنا الدولي مفتاح طقطق مواجهة من العيار الثقيل عندما يستقبل فريقه المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية الأفريقية لحساب الدور ربع النهائي.

ويعاني المصري البورسعيدي من عدة مشاكل خاصة مع تدهور نتائجه في الدور ما أدى الى إقالة إيهاب جلال وتعويضه بطارق العشري ـ ويعتمد الفريق المصري كثيرا على موهبة الدولي الليبي مفتاح طقطق الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية للفريق.

وكان فريق المصري البورسعيدي قد تأهل كثاني المجموعة خلف بيراميدز لتضعه القرعة في مواجهة الفريق المغربي نهضة بركان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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