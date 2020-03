ثنائية ماركوس تجنب تشيلسي الهزيمة أمام بورنموث

اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو [دبي الرياضية]

أنقذ الإسباني ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي من خسارة مفاجئة أمام مضيفه بورنموث المتواضع بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، السبت، ليواصل النادي اللندني سسلسة نتائج مخيبة.

وسجل ألونسو ثنائية في المباراة حيث منح التقدم للنادي اللندني في الدقيقة 33، وأدرك التعادل في الدقيقة 85 بعدما رد أصحاب الأرض بثنائية للكولومبي جيفرسون ليرما (54) والنرويجي جوشوا كينغ (57).

ودخل النادي اللندني الى اللقاء بعد خسارة قاسية على أرضه منتصف الأسبوع بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد يمني النفس بأن يضع الخيبة القارية خلفه ويعوض محليا، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليرفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم، مانحا الفرصة لمطارده المباشر مانشستر يونايتد الخامس لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة بحال فوزه على مضيفه ايفرتون، الأحد.

وافتتح ألونسو التسجيل للبلوز عندما استغل كرة مرتدة من العارضة سددها الفرنسي اوليفييه جيرو فتابعها بيسراه على مقربة من المرمى (33).

وسجل أصحاب الأرض هدفين في غضون ثلاث دقائق ليقلبوا الطاولة على الضيوف، إذ عادلوا بداية من رأسية ليرما بعد ركنية من الاسكتلندي راين فرايزر (54)، قبل أن يمنحهم كينغ التقدم بكرة من على باب المرمى بعد عرضية زاحفة من جاك ستايسي.

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي هدف التعادل عندما وصلته الكرة من ألونسو داخل المنطقة وسددها في المرمى إلا أنه الهدف ألغي بداعي التسلل (73).

ولعب ألونسو دور المنقذ قبل خمس دقائق على النهاية عندما سدد مواطنه بيدرو رودريغيز كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس آرون رامسدايل لتتهيأ أمام ألونسو الذي تابعها برأسه داخل المرمى (85).

في لندن، حقق وست هام فوزا مهما على ضيفه ساوثمبتون 3-1 ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا.

وسجل جايرود بوين (15) والفرنسي سيباستيان هالير (40) وميتشل أنتونيو (54) أهداف وست هام، والإيرلندي مايكل أوبافيمي (31) هدف ساوثمبتون.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي صفر-صفر، وخسر برايتون أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الغاني جوردان أيوو (70).

ويلتقي لاحقا اليوم ليفربول المتصدر مع مضيفه واتفورد.

