قفز واتفورد للمركز السابع عشر برصيد 27 نقطة [انترنت]

تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنكليزي هذا الموسم إثر سقوطه المدوي أمام مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28 من البريميرليغ.

بعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدم واتفورد بهدف عن طريق السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 54، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويُحرز الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 60.

وعزز المهاجم تروي ديني تقدم واتفورد بهدف ثالث سجله عند الدقيقة 72.

بهذا الفوز، قفز واتفورد للمركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، فيما سجل ليفربول ثاني تعثر له هذا الموسم بعد تعادله بهدف لمثله أمام وست هام يونايتد، وتجمد رصيد الريدز عند النقطة 79 في المركز الأول.

وفي نتائج أخرى، تعثّر تشيلسي أمام مضيفه بورنموث بعد فرض الأخير نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وتغلب وست هام يونايتد على ضيفه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف، في حين سقط برايتون على أرضه أمام كريستال بالاس بهدف دون رد.

The post «سقوط مدوى» ليفربول يخسرأمام واتفورد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا