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أكرم الزوي يتوج مع الفيصلي بالسوبر الأردني

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج اللاعب الدولي أكرم الزوي بلقب كأس الكؤوس الأردني رفقة فريقه الفيصلي بعدما تجاوز الجزيرة بركلات الترجيح وكان الزمن الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة السوبر تألقا كبيرا للاعب الليبي في صفوف الجزيرة عبدالعاطي العباسي والذي لقي إشادة واسعة من الصحافة الأردنية خاصة أن العباسي كان وراء هدف الجزيرة الذي افتتح به زميله أنس العوضات النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

لكن براء مرعي عاد وعدل النتيجة للفيصلي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ولتحسم ركلات الترجيح اللقب للفيصلي بنتيجة أربع ركلات لثلاثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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