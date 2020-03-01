أكرم الزوي يتوج مع الفيصلي بالسوبر الأردني

توج اللاعب الدولي أكرم الزوي بلقب كأس الكؤوس الأردني رفقة فريقه الفيصلي بعدما تجاوز الجزيرة بركلات الترجيح وكان الزمن الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة السوبر تألقا كبيرا للاعب الليبي في صفوف الجزيرة عبدالعاطي العباسي والذي لقي إشادة واسعة من الصحافة الأردنية خاصة أن العباسي كان وراء هدف الجزيرة الذي افتتح به زميله أنس العوضات النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

لكن براء مرعي عاد وعدل النتيجة للفيصلي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ولتحسم ركلات الترجيح اللقب للفيصلي بنتيجة أربع ركلات لثلاثة.

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