إجراء قرعة البطولة الأولى لأندية الجبل في الزنتان

أجريت قرعة البطولة الأولى لأندية الجبل والتي ستقام بملاعب الزنتان تحت شعار “الرياضة تجمعنا”، برعاية وإشراف منظمة العمل التطوعي بالزنتان وفي مقهى مراسم الضيافة.

وأجريت القرعة بحضور رؤوساء الأندية الرياضية بمنطقة الجبل ومكتب النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، ويهدف من خلالها المنظمون إلى تنشيط الركود في النشاط الرياضي بسبب الظروف التي يمر بها الوطن.

وستُقام مباريات البطولة بنظام مباراتين في اليوم والأندية المشاركة هي: النصر والشروق والوحدة من مدينة الزنتان والجبل من الأصابعة والاعتصام من الرياينة والتحدي من الحرابة والنضال من القريات وتقام المباراة الأولى عند الساعة الثالثة بعد الظهر والثانية الرابعة مساء بواقع مبارتين في كل يوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية