الأهلي يثأر والوداد ينتصر في دوري الأبطال

في دوري أبطال أفريقيا تتواصل المفاجآت فكل الفرق التي تحصلت على المركز الثاني في المجموعات استطاعت الفوز على الفرق المتصدرة وهذا ما حدث في مباراة الثأر في استاد القاهرة بعدما استطاع الأهلي المصري الإطاحة بماميلودي صن داونز الجنوب الأفريقي بثنائية نظيفة.

الأهلي دخل اللقاء بعنوان الثأر من خماسية العام الماضي وكان له ذلك بثنائية علي معلول والتي سهلت مهمة نادي القرن قبل موقعة بريتوريا فوز الأهلي على صن داونز كان شاهدا عليه جماهير عريضة ملأت مدرج ستاد القاهرة ليظهر الأهلي من جديد بثوب البطل في المسابقات القارية وليبدأ المسير نحو اللقب التاسع.

في مركب محمد الخامس استطاع الوداد مواصلة مسيرتهم في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي بثنائية نظيفة ستمنح الثقة للمغاربة قبل موقعة الإياب في رادس الأسبوع المقبل

ثنائية الوداد افتتحها محمد ناهيري مبكرا من الدقيقة الحادية عشر رغم أفضلية النجم على أرض الميدان لكن ذات اللاعب عاد وقضى على أحلام فريق سوسة بالعودة بعد أن قتل المباراة وأحرز الهدف الثاني من الدقيقة الرابعة والخمسين ليحقق الوداد فوزا ثمينا في بداية المشوار.

رغم أفضلية أندية التصنيف الثاني في دوري أبطال أفريقيا في ذهاب ربع النهائي إلا أنه لم يحسم شيء بعد، والطريق إلى النهائي ستحسم في رادس وبريتوريا ولوبامباتشي.

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