ليفربول يتعرض للخسارة الأولى في البريمرليغ

انطلقت رحلة ليفربول في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي إلى ملعب فيكارج رود لمواجهة واتفورد العنيد والذي يطمح للخروج من النفق المظلم ومراكز السقوط من البريمرليغ .

وشهد الشوط الأول من المباراة العديد من الفرص لأصحاب الأرض وسط توقف من متصدر الدوري ومتسيد الكرة الإنجليزية في الفترة الحالية .

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل واتفورد أفضليته فمرر بيريرا إلى إسماعيلا سار والذي سدد نحو المرمى وسط تصدي الحارس أليسون بيكر، ومع وصول المباراة للدقيقة الرابعة والخمسين تمكن سار من زيارة شباك الريدز للمرة الأولى بعد تمريرة من دوكوريه ليعلن افتتاح أهداف المباراة .

ومع الدقيقة الستين وصلت الكرة إلى سار والذي سار بثبات ووضع الكرة في مرمى بيكر معلنا أن المتصدر يمكنه أن يخفق في زيارته إلى ملعب واتفورد.

وتكررت أخطاء دفاع ليفربول والحارس أليسون وعلى غير العادة ليتمكن تروي ديني من إضافة الهدف الثالث والذي قتل كل طموحات الريدز في الاستمرار بدون خسارة هذا الموسم، ليتعرض ليفربول للخسارة للمرة الأولى بعد 44 مباراة على التوالي في البريمرليغ وواتفورد أصبحت وضعيته أفضل نوعا ما في الخروج من قاع الترتيب.

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