كورونا تعزل سون عن توتنهام

أبعد لاعب فريق توتنهام الكوري هيونج مين سون عن معسكرات الفريق لفترة بعد عودته من كوريا الجنوبية كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول الآسيوية.

وأوضح مدرب الفريق جوزيه مورينيو أن سون سيعزل عن التدريبات لمدة أسبوعين بناء على طلب من الطاقم الطبي للنادي والجهات المختصة للتأكد من عدم نقله عدوى كورونا إلى لاعبي الفريق.

ويعاني سون من إصابة على مستوى الكتف حيث خضع لجراحة الأيام الماضية في كوريا الجنوبية ويفترض أن يعود إلى معسكر الفريق لاستئناف تأهيله قبل التدريبات الرسمية الفترة القادمة، وتسبب فيروس كورونا في إيقاف أغلب الأنشطة الكروية في كوريا التي تعد الأكثر تضررا بعد الصين.

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