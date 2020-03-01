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كورونا تعزل سون عن توتنهام

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبعد لاعب فريق توتنهام الكوري هيونج مين سون عن معسكرات الفريق لفترة بعد عودته من كوريا الجنوبية كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول الآسيوية.

وأوضح مدرب الفريق جوزيه مورينيو أن سون سيعزل عن التدريبات لمدة أسبوعين بناء على طلب من الطاقم الطبي للنادي والجهات المختصة للتأكد من عدم نقله عدوى كورونا إلى لاعبي الفريق.

ويعاني سون من إصابة على مستوى الكتف حيث خضع لجراحة الأيام الماضية في كوريا الجنوبية ويفترض أن يعود إلى معسكر الفريق لاستئناف تأهيله قبل التدريبات الرسمية الفترة القادمة، وتسبب فيروس كورونا في إيقاف أغلب الأنشطة الكروية في كوريا التي تعد الأكثر تضررا بعد الصين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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