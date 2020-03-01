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دجوكوفيتش يتوج “للمرة الخامسة” ببطولة دبي المفتوحة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة دبي المفتوحة للتنس للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية بعدما تغلب في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين دون مقابل.

وسيطر دجوكوفيتش على المجموعة الأولى بشكل واضح مستغلا إرسالاته الساحقة لينهيها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية فرض دجوكوفيتش الضغط المتواصل على اللاعب اليوناني الشاب قبل أن ينهي المجموعة بستة لأربعة منهيا المباراة في ساعة ونصف .

وكان دجوكوفيتش قد توج باللقب أربع مرات سابقة أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 ليضمن تواجده لشهر إضافي في صدارة التصنيف العالمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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