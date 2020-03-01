أتلانتا يمطر شباك ليتشي بسباعية في “السيريا آ”

أكد أتلانتا على أحقيته بالتواجد في المركز الرابع من الدوري الإيطالي إثر فوزه على مضيفه ليتشي بنتيجة عريضة وصلت إلى 7 أهداف لاثنين في الجولة 26 من “السيريا آ”.

وافتتح أتلانتا مهرجان الأهداف عن طريق دوناتي مدافع ليتشي بالخطأ في مرماه وبعدها بخمس دقائق أضاف دوفان زاباتا الهدف الثاني لأبناء بيرغامو، ثم عدّل ليتشي النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول بهدفين عن طريق ريكاردو سابونارا وجوليو دوناتي.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين رجح جوسيب إيليشيش الكفة للضيوف من جديد بالهدف الثالث، ثم عاد زاباتا وأضاف الهدفين الرابع والخامس على التوالي قبل أن يسجل لويس مورييل الهدف السادس، وفي الوقت بدل الضائع ختم مالينوفسكي السباعية لأتلانتا الذي ثبت نفسه في المركز الرابع بـ48 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية