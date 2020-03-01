النصر يخسر أمام حسنية أغادير

فقد النصر نتيجة مباراته بخماسية نظيفة أمام حسنية أغادير المغربي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت في القاهرة لحساب ذهاب دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبادر مهاجم الفريق المغربي كريم البركاوي بتسجيل هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين (9 و15)، وفي الشوط الثاني عاد البركاوي ليضيف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 59 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 78 سجل السينغالي مالك سيسي الهدف الرابع، ثم أضاف سيسي الخامس في الدقيقة 87.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان مباراة الإياب يوم الأحد القادم الثامن من مارس الجاري على ملعب أدرار في المغرب.

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