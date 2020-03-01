انتهاء المرحلة الأولى لمسابقة الآمال في بنغازي

نشر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي السبت، بيانا أعلن فيه انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة فئة الآمال للموسم الرياضي الجاري 2019/ 2020، وذلك إثر نهاية المباراة رقم 258 ضمن جدول مباريات الأسبوع 12 للمسابقة.

وأوضح الاتحاد أسماء الفرق المرشحة لمرحلة التتويج من أجل الفوز بالترتيب الأول والثاني لهذه الفئة، وهي النصر- التحدي- الأهلي -الأخضر -الشمال عن المجموعة الأولى، وبنغازي الجديدة – الهلال -الصداقة- المروج- السد عن المجموعة الثانية، وفريقا النهر – الحرية عن المجموعة الثالثة.

وأشار الاتحاد الفرعي بنغازي إلى أن المباريات ستنطلق يوم الجمعة، على ملعب شهداء بنينا على أن تنتهي المسابقة قبل يوم 14 من أبريل المقبل.

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