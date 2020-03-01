خسارة ثقيلة للنصر على يد حسنية أغادير في الكونفدرالية

القاهرة 01 مارس 2020 (وال)- فاز فريق حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد، على مستضيفه النصر الليبي بخماسية نظيفة، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد، على أرضية بيترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، بصافرة الحكم الجنوب الأفريقي فيكتور غوميز، حيث ظهر فيها واضحًا وجليًا أفضلية حسنية أغادير الفريق الضيف، لاسيما وأن حسنية بدأ المواجهة مهاجمًا، مستغلاً الضغط الكثيف الذي شكل على مرمى النصر ودفاعاته، باحثًا عن هدف السبق، وبعد أول تهديد حقيقي من اللاعب مهدي أوبيلا، أفتتح اللاعب كريم البركاوي مسلسل الأهداف في الدقيقة ( 8 ).

وتحصل اللاعب ( يوسف الفحلي ) على ركلة جزاء، بعدما تعرض إلى عرقلة من المدافع معاد العمامي، تقدم لها كريم البركاوي، معلنًا عن الهدف الثاني، بعد أن صدها الحارس فتحي الطلحي في المرة الأول، وكان ذلك عند بلوغ الدقيقة ( 14 ) من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ظل حسنية أغادير مسيطرًا على مجريات اللعب، في حين النصر واصل فقدان هويته ومستواه الجيد الذي قدمه في دور المجموعات، ومع مطلع الدقيقة ( 56 )، تمكن اللاعب كريم البركاوي، من توقيع الهدف الثالث في اللقاء والهاتريك له شخصيًا، بعد أن سدد كرة قوية لم يفلح الطلحي في أبعادها عن مرماه، لتستقر في الزاوية العليا للحارس.

وأستمر حسنية أغادير في الضغط، بل واصل بحثه عن تعزيز ثلاثية كريم البركاوي بأهداف أخرى ونال ما يريد، حيث سجل السنغالي مالك سيسي الهدف الرابع عند الدقيقة ( 76 )، وعاد نفس اللاعب المحترف السنغالي مالك سيسي في الدقيقة ( 86 )، ليختتم خماسية فريقه، بعد تلقيه تمريرة متقنة من وسط الملعب مررها مواطنه السنغالي باكاري ماني.

وبهذا الفوز العريض لفريق حسنية أغادير، أقترب الفريق المغربي بنسبة كبيرة من التأهل إلى الدور النصف نهائي من الكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلتقي الفريقان في إياب دور الربع نهائي بعد أسبوع من الآن، وذلك على أرضية ملعب أغادير المغربية. (وال- القاهرة) س أ/ ر ت

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