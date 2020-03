بيكيه.. أهدرنا فرصة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني

في الشوط الثاني فقدنا هذه السيطرة [انترنت]

قال جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، إنه وزملاءه أهدروا فرصة مهمة للحفاظ على وتدعيم صدارتهم للدوري الإسباني، بعدما خسر الفريق صفر / 2 أمام ريال مدريد مساء الأحد في كلاسيكو الدوري.

وتقدم الريال إلى صدارة الدوري الإسباني بعد هذا الفوز بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تراجع للمركز الثاني.

وأوضح بيكيه: “كنا نعتقد أن بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة. في الشوط الأول، سيطرنا على مجريات اللعب. وفي الشوط الثاني، فقدنا هذه السيطرة وبدأنا في فقد الكرة في نصف ملعبنا. الريال ضغط علينا وسجل هدفين”.

