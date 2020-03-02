الكلاسيكو يكتسي “اللون الأبيض” في البرنابيو

تزين السانتياغو برنابيو بالألوان البيضاء كيف لا والكلاسيكو يلعب في مدريد بصراع الصدارة على الليغا. وانتظر ريال مدريد خلال المباراة فوزا غائبا منذ 3 مواسم على الغريم الكاتالوني وفي موسم الصراع الدامي على اللقب زيدان ولاعبوه يحسمون الموقعة ليعود قطار الميرينغي إلى السكة الصحيحة من جديد .

وكانت معركة الصدارة الأهم بالنسبة للميرينغي والذي عانى في المباريات الأخيرة من سلسلة الخسارات المتتالية جعلت الشك يدخل البيت الأبيض.

وبادر الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق الأولى وكاد يفاجئ الضيوف إلا أن كرته مرت عاليا، وأولى هجمات برشلونة كانت بواسطة مواطنه أنطوان غريزمان الذي أطاح بالكرة خارج إطار مرمى الريال.

وتجرأ البرازيلي أرثور على الوصول أمام كورتوا والذي تصدى لكرته حارما الكتلان من زيارة الشباك، ليظهر ليونيل ميسي أكثر من سجل في تاريخ الكلاسيكو إلا أنه وجد تألقا من حارس لطالما تألق في الآونة الأخيرة رغم تراجع الفريق .

ومع انطلاق الشوط الثاني ظهر رونالدو في مدرجات البرنابيو، وبعدها بدأت عجلات الأبيض الملكي بالدوران، فيما كان التهديد الأول عن طريق إيسكو والذي صوب نحو إطار المرمى والحارس تير شتيغن تألق بإبعاده الخطر بطريقة رائعة، أما التهديد الثاني جاء من إيسكو أيضا وبعد أن تجاوزت شتيغين أبعد بيكيه الكرة من خط المرمى ، وبعدها بنزيما بدوره أخذ نصيبا من إضاعة الفرص وسط توقف لمدافعي البارسا،

وبدا الريال أفضل طيلة الشوط الثاني وإضاعته للعديد من الفرص كانت هي العنوان، فينيسيوس جونيور أخذ على عاتقه المهمة وافتتح أهداف الكلاسيكو بمساعدة من بيكيه

ولم يكتف الميرينغي بهدف واحد وجاء الثاني في الوقت بدل الضائع عبر البديل ماريانو دياز الغائب عن المشاركات، ليسترجع ريال مدريد صدارة الليغا ويحقق فوزه الأول منذ ثلاث مباريات وليصالح جمهوره بحسمه الكلاسيكو بعد التعادل ذهابا أما البارسا فعليه مراجعة الحسابات قبل فوات الأوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية