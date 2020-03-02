ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري بفوزه على غريمه برشلونة

مدريد-العنوان

استعاد فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني من غريمه الأزلي برشلونة بعد أن تغلب عليه في كلاسيكو الإياب أمس الأحد، بهدفين نظيفين.

وشهد الشوط الثاني إحراز الهدفين عبر البرازيليين فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 70، والبديل ماريانو عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دخوله أرض الملعب بثلاثين ثانية فقط.

وبهذا الفوز تربع ريال مدريد مجدداً على عرش الصدارة التي خسرها مؤخراً حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني، ويعتبر هذا الفوز الأول للنادي الملكي في أرضه بالكلاسيكو منذ 3 سنوات.

المصدر-وكالات