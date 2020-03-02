ريال مدريد يصعق برشلونة بثنائية في الكلاسيكو ويصعد لقمة الليجا

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي برشلونة، في “كلاسيكو الأرض”، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفريق الملكي بالهدف الأول عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 71 ليصبح أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بالقرن الواحد والعشرين منذ ليونيل ميسي نجم البارسا. وجاء الهدف الثاني للمرينجي عن طريق اللاعب ماريانو دياز في الدقيقة 92، ليحسم الريال الكلاسيكو على أرضه ووسط جماهيره في سانتياجو بيرنابيو.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني لليجا الإسبانية.

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