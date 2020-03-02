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روما يحقق فوزا مثيرا على كالياري

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق روما انتصاره الثاني على التوالي بفوزه المثير على مضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانت إيليا ضمن الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي .

وتقدم كالياري في النتيجة منذ الدقيقة التاسعة والعشرين بواسطة البرازيلي جواو بيدرو بطريقة رائعة، إلا أن تقدم أصحاب الأرض لم يدم سوى دقيقة واحدة إذ عدل نيكولا كالينيتش النتيجة مستغلا خطأ المدافع بيليغريني.

وفي الشوط الثاني عزز جاستين كلويفيرت تقدم ذئاب العاصمة في الدقيقة الرابعة والستين، وقلص كالياري الفارق في الدقيقة الخامسة والسبعين بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الصربي ألكسندر كولاروف الهدف الرابع لروما من ضربة حرة، قبل أن يقلص جواو بيدرو الفارق في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء، ليرفع روما رصيده إلى خمس وأربعين نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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