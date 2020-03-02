لتجمع الأول لمنتخب ليبيا للفتيات بنادي الشط

ينطلق اليوم الاثنين، تجمع لاعبات منتخب ليبيا للفتيات، على تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، بملعب نادي الشط، بمنطقة زاوية الدهماني.

ويحتضن نادي الشط، تجمع لاعبات منتخب ليبيا للفتيات، بعد اكتساء ملعبه بحلته الجديدة، والذي تم افتتاحه مؤخرا رفقة المبنى الإداري الجديد، في حضور عدد من الشخصيات الليبية الرياضية البارزة.

وكانت لجنة تنمية وتطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي للكرة، قد نوهت إلى حضور اللاعبات، بصحبة أولياء أمورهن، مع ضرورة التزامهن بالحضور بالزي الرياضي في الوقت والمكان المحددين.

يذكر أن لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي، قد أعلنت يوم الخميس، الماضي، فتح المجال للفتيات الراغبات في دخول مجالي التحكيم والتدريب، بكرة القدم النسائية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية