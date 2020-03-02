ليون يحسم الديربي أمام سانت إيتيان بثنائية

حسم ليون الديربي بفوزه على جاره سانت إيتيان بهدفين دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب غرومبا ستاديوم ضمن الجولة السابعة والعشرين .

وسجل المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي هدفي المباراة حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين من كرة رأسية بعد ضربة حرة، وفي الوقت بدل الضائع عاد ديمبيلي لإضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض من علامة الجزاء لينهي الديربي لمصلحة ليون بهدفين نظيفين .

وحقق ليون بذلك فوزه الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى أربعين نقطة مرتقيا إلى المركز الخامس، فيما توقف سانت إتيان عند تسع وعشرين نقطة في المركز السادس عشر من الليغ آ.

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