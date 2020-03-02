اجتماع هام اليوم لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة

عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة، اجتماعًا اليوم الاثنين 2 مارس الجاري، وعلى مدار يومين، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة.

كان رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، قد أكد ضعف الإمكانيات وانعدام الدعم المالي، وبخاصة في المنطقة الشرقية التي تفتقد للبنية التحتية.

وقال “القنين”، إن ليبيا تفتقد للبنية التحتية في المسابح، خاصة المنطقة الشرقية بكاملها، التي لا يوجد فيها أي حوض سباحة وفق المقاييس الأولمبية.

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، أنه طالب وخاطب المسئولين عن قطاع الرياضة، منذ سنوات، لإنشاء أحواض، ولكنها لازالت إلى الآن، مجرد وعود بالانتظار.

وأكد “القنين”، أن وجود ليبيا في اجتماعات الاتحاد الدولي، مهم للغاية، مشيرًا إلى أن ليبيا كانت قد حصلت على وعد بإنشاء حوض أولمبي على حساب ونفقة الاتحاد الدولي في عام 2019، ولكن تم منح الحوض لرواندا، لتخوف الشركة المنفذة من العمل في ليبيا، نظراً للوضع الراهن في البلاد.

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