طقطق يسجل هدف التعادل لفريقه أمام نهضة بركان

ساهم لاعبنا الدولي مفتاح طقطق بحصول فريقه المصري البورسعيدي على التعادل أمام ضيفه نهضة بركان المغربي في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية.

وقد انتهت المباراة التي احتضنها ملعب الجيش في السويس بهدفين لكل فريق حيث بادر الضيوف بالتسجيل قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عن طريق محسن ياجور، وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقة سجل مفتاح طقطق هدف التعادل للمصري، قبل أن يخطئ زهير لعروبي ويسجل الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مرمى نهضة بركان.

ومن ثم جرى استبدال طقطق في الدقيقة الخامسة والسبعين، ليعود ياجور ويسجل هدف التعادل للمغاربة وتنتهي عليه نتيجة المباراة، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأحد، الثامن من مارس على الملعب البلدي لنهضة بركان في المغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية