رئيس اتحاد السباحة يعقد اجتماعا هاما

أخبار ليبيا24

عقد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين اجتماعا الآثنين بأعضاء الاتحاد الليبي للعبة

تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهم لعبة السباحة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الليبي نوري الخبولي والأمين العام عبدالعظيم الجروشي وأمين الصندوق بالاتحاد مالك السوسي ورئيس لجنة الحكام عادل اندار وعضو الاتحاد نبيلة التاجوري.

وتطرق الاجتماع للمشاركات الخارجية للمنتخبات، خاصة البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا داخل الأحواض والمياه المفتوحة منتصف أبريل المقبل، وأيضا مشاركة المنتخب الليبي في بطولة المنطقة الأولى والمغرب العربي أبريل المقبل.

وهذا وتم تكليف علي أبوفارس بمهنه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي وخالد الغزيوي رئيسا للجنة المنتخبات،

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