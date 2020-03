تشانغ عليك الوقوف وتحمل مسؤوليتك [عربي21]

وجه ستيفن تشانغ رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، انتقادات لباولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي، حيث اتهمه بعدم الاهتمام باللاعبين والمدربين في دوري الدرجة الأولى، في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وعبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت “إنستغرام” وصف تشانغ، رئيس الرابطة بأنه “ربما أكبر وأسوأ مهرج رأيته”، واتهمه بأنه يتلاعب بجدول المباريات “ويضع دائما الصحة العام كأمر ثانوي”.

وقال تشانغ في كلمة لرئيس الرابطة “عليك الوقوف وتحمل مسؤوليتك”، وطالب الجماهير بالحفاظ على سلامتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي تأجلت على مدار الأسبوعين الأخيرين، حيث كانت مقررة في ملاعب بشمال إيطاليا، المنطقة التي تتركز فيها غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان نادي إنتر ميلان قد اشتكى في وقت سابق من تأجيل مباراته أمام يوفنتوس إلى 13 أيار/ مايو، وهو ما سيسفر عن جدول مباريات مزدحم للغاية بالنسبة لإنتر ميلان في حالة استمراره في إطار المنافسة ببطولتي كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

The post رئيس إنترميلان ينتقد تعامل رابطة الدوري الإيطالي مع أزمة كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا