الدولي الليبي محمد الطبال يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

تعرض اللاعب الدولي الليبي محمد الطبال لإصابة خلال مباراة فريقه شبيبة القبائل ونظيره شباب بلوزداد في الدوري الجزائري مما استدعى مغادرته الملعب.

وبعد الكشف الطبي الذي أجراه الفريق الجزائري للدولي الليبي اتضح أن إصابة الطبال عبارة عن شد في العضلة الخلفية وهي إصابة بسيطة تستوجب الراحة السلبية لمدة أسبوع على الأكثر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب سيعود للانتظام في تدريبات الفريق الجزائري عقب تعافيه من الإصابة، وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مسبقا أن موسم اللاعب قد انتهى لكن الفحوصات أثبتت عكس ذلك.

يذكر أن محمد الطبال كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي رفقة نادي الاتحاد أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية