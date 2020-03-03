اخبار الرياضة

الدولي الليبي محمد الطبال يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض اللاعب الدولي الليبي محمد الطبال لإصابة خلال مباراة فريقه شبيبة القبائل ونظيره شباب بلوزداد في الدوري الجزائري مما استدعى مغادرته الملعب.

وبعد الكشف الطبي الذي أجراه الفريق الجزائري للدولي الليبي اتضح أن إصابة الطبال عبارة عن شد في العضلة الخلفية وهي إصابة بسيطة تستوجب الراحة السلبية لمدة أسبوع على الأكثر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب سيعود للانتظام في تدريبات الفريق الجزائري عقب تعافيه من الإصابة، وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مسبقا أن موسم اللاعب قد انتهى لكن الفحوصات أثبتت عكس ذلك.

يذكر أن محمد الطبال كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي رفقة نادي الاتحاد أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك